Mon info. Des hôteliers proposent gratuitement leurs chambres aux personnels soignants

L'hôtel le Rive gauche à Joigny. (GOOGLE STREET VIEW)

Voilà de quoi enlever un poids aux soignants de l’hôpital et des Ehpad de Joigny, dans l’Yonne qui craignent, comme beaucoup, de rentrer chez eux le soir et de prendre le risque de contaminer leurs proches. Un hôtel de la commune a décidé de leurs offrir le gîte, mais aussi le couvert, soir et matin. Ce beau geste, c’est celui de la famille Lorain. La sœur tient l’hôtel (le Rive gauche), et le frère Jean-Michel est aux commandes du restaurant (La Côte Saint-Jacques). Le chef étoilé répond à France Bleu Auxerre : "Il n'y a pas besoin de réfléchir longtemps pour voir que tout le monde doit se mobiliser dans cette épreuve. On nous a fait part qu'il y a des soignants qui se logeaient dans leur cave parce qu'ils ne voulaient pas être en contact soit avec leurs enfants, soit avec leurs parents âgés. Ces personnes là ont besoin de notre aide. C'est important qu'on soit là."

Appel à toutes les coutures

Vous n’avez peut être pas d’hôtel, ou de chambre libre pour accueillir les soignants mais peut-être savez vous coudre ! Si c’est le cas, vous risquez de ne pas vous ennuyer ces prochaines semaines. Les besoins en masques sont légion mais aussi en surblouses réutilisables, comme à l’hôpital de Brest où le matériel finit par manquer. Le directeur adjoint, Cyril Martin, lance un appel à toutes les bonnes volontés sur France Bleu Breizh Izel, il fournit le tissu, et le patron : "Là, on est dans une situation exceptionnelle, Il faut se surprotéger. On en vient à Brest, comme dans d'autres CHU, à faire un appel à toutes les personnes qui pourront nous aider."

L’hôpital de Brest espère récupérer 5 000 sur-blouses. Une centaine de couturiers bénévoles s’est déjà manifestée et si vous ne savez pas coudre, vous pouvez toujours avoir une petite attention, envoyez dont du chocolat ! Pâques, c’est dimanche 12 avril. Beaucoup de chocolatiers ont rouvert leurs portes et misent sur la livraison. Comme à Amiens, où la maison Trogneux a vu ses commandes tripler par rapport à l’an dernier, comme l’explique Jean-Baptiste Trogneux à France Bleu Picardie : "On a une cinquantaine de livraisons à organiser dans Amiens et sa périphérie. Il y a à peu près 150 colis à préparer tous les jours. 75% des commandes sont des cadeaux."

La belle histoire est celle de Raynald Denoueix, l’ancien entraîneur du FC Nantes qui a mis aux enchères sa médaille de champion de France 2001. Les supporters des Canaris se sont mobilisés pour qu’il puisse la garder et ils ont récolté plus de 12 000 euros, pour l’hôpital de Nantes. Mais l’entraineur, très touché, ne veut pas la récupérer. Il veut que cette médaille soit exposée dans un lieu où tous les supporters nantais pourront la voir.