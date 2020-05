Mômes trotteurs. Les kids jouent les détectives dans le quartier parisien du Marais

"Grâce aux pavés et à la fontaine, vous pouvez imaginer à quoi ressemblait Paris à l'époque des mousquetaires..."

Pour fêter ses 12 ans, Alexis a convié ses amis à participer avec lui à cet escape game. Entouré de Paul et Félix, 12 ans, et de Guillaume et Louis, 11 ans, il est prêt à parcourir le quartier du Marais.Toutes les énigmes et le plan de Paris leur sont dévoilés, au fur et à mesure de l'avancée de l'enquête, sur une tablette qu'ils se partagent.

En pleine enquête ClueZ rue des Rosiers à Paris. (INGRID POHU / RADIO FRANCE)

"En 1670, vit dans ce quartier la très dangereuse marquise de Brinvilliers. Elle a déjà empoisonné son père et ses deux frères. L'agence Cluez vous confie la mission suivante : retrouver les ingrédients qui doivent aider la marquise a concocter son poison. Bonne chance pour votre enquête ! C'est à vous de jouer !"

Place Sainte-Catherine, Paris 4. (INGRID POHU / RADIO FRANCE)

"On a trouvé, on a trouvé, on a trouvé..." chantonnent-ils gaiement. Nos cinq jeunes enquêteurs ont relevé le défi en moins de deux heures. "C'est génial, y avait du suspense, et cette histoire de crime, ça nous a bien plu, ça nous apprend aussi l'histoire de Paris. On a trouvé ça très bien, car ça nous a permis de visiter la capitale."

L'Affaire des Poisons, une immersion dans le Marais du XVIIe siècle au travers d’une enquête pour en découvrir ses secrets…

Distance de parcours : 2,5 km



Durée : 1h15-1h30 (compétition et jeu uniquement) ou 1h30-2h (jeu et promenade)