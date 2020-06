Mômes trotteurs. Au musée de l'Illusion à Paris

Terry et Sonam testent la chaise BEUCHET au Musée de l'Illusion, à Paris. (G.CAUZOT)

Tadam ! Ce n’est pas une vue de l’esprit : le Musée de l’Illusion a fait son apparition à Paris ! En famille, on participe à des jeux de casse-tête tout au long d’un parcours riche en surprises et mirages optiques.

Musée de l'Illusion à Paris. (G.CAUZOT)

Ci-dessus, Terry et Sonam testent les Platines. Il s’agit d’une illusion d’optique représentée par deux tableaux tournants qui, en pivotant, forment une véritable illusion hypnotique. Dans le tunnel Vortex, on croit traverser un pont qui bouge dans tous les sens. Avec la sensation de ne plus avoir les pieds sur terre.

Une fois assis sur la chaise Beuchet, on se voit réduit à la taille d’un Schtroumpf ! Quand soudain, on se démultiplie en hologrammes tout autour de la table des clones.

L’illusion d’optique "magique", où l’on observe sa tête posée dans une assiette est l'un des musts du musée.

Illusion d’optique où l’on observe sa tête posée dans une assiette. Au musée de l'illusion, à Paris. (G.CAUZOT)

Point fort, des panneaux expliquent comment marchent toutes ces illusions. Pas de désillusion, la magie opère dans ce lieu hautement instagrammable.

Infos pratiques et site du musée



Le musée est ouvert tous les jours de 10h à 20h (jeu-ven-sam nocturnes jusqu’à 22h).

Adulte : 18 euros,

5-15 ans : 12 euros,

- de 5 ans : gratuit,

Famille (2 adultes + 2 enfants) : 45 euros.

Adresse : 98, rue Saint-Denis, Paris 1er ( 07 66 72 76 40).

Métro : Strasbourg St-Denis.