Micro européen. La Roumanie et le Covid-19 : le pays le plus pauvre de l'UE en état de guerre

Si les hôpitaux de Bucarest et Timisoara obtiennent de très bons résultats, dont celui de Timisoara mis en valeur à la télévision roumaine, d’autres villes sont fortement touchées avec une infrastructure hospitalière dramatique comme Brasov ou Suceava qui est le plus grand foyer d'infection de coronavirus du pays. Pour l’heure, 552 Roumains seraient décédés du Covid-19 pour une population d'environ 20 millions d’habitants.

L’état d’urgence a été décrété le 16 mars dernier par le président Klaus Ioannis. Les mouvements des Roumains sont extrêmement limités, le confinement général est supervisé par l’armée, la police et la gendarmerie. Les contrevenants à l’état d’urgence se voient infliger des amendes allant de 412 à

4 120 euros. Le président ayant pris le taureau par les cornes, il intervient régulièrement à la télévision et la radio afin d‘informer la population comme ce fut le cas pour les fêtes de Pâques. Rappelons que la Roumanie est un pays orthodoxe et les Pâques orthodoxes sont les fêtes les plus symboliques et fortement célébrées dans l’orthodoxie.

Ainsi Klaus Ioannis n’y est pas allé par quatre chemins mettant en garde les Roumains afin qu’ils ne se rendent pas à l’église : "Si vous sortez, vous aurez des funérailles !...", Le ton était donné. Un déconfinement n’est pas encore prévu, surtout concernant la réouverture des écoles, mais certaines entreprises comme Dacia vont faire repartir leur activité prochainement de façon coordonnée.

Quant à la question des masques et des tests, si certains personnels hospitaliers sont testés, ce ne sera pas le cas pour la population aujourd’hui. Quant aux masques, hormis ceux vendus dans des magasins de seconde zone, dont l’efficacité est plus que douteuse, les pharmacies roumaines en sont dépourvues.

La continuité des transports

Malgré l’épidémie, le ravitaillement sur le continent européen continu, et les camionneurs roumains sont aussi en première ligne. Car les livraisons se font dans toute l’Europe jusqu’en Turquie. L’attente aux frontières peut durer plusieurs jours, sans aucunes conditions sanitaires respectées, ni toilettes, ni douches, ni restauration. Avec le stress des délais à respecter, s’ajoute la question de leur propre protection sanitaire.

Si en France des "solidarités" de restauration s’organisent sur les routes pour les routiers, ce n’est pas le cas en Europe centrale et orientale. D’autant plus que les routiers roumains, comme d’autres d’ailleurs, doivent aussi livrer dans des pays fortement touchés par l’épidémie comme l’Italie. Ce sont risques après risques, pour ces travailleurs de la route, soumis il faut le dire "au salaire de la peur".

Le trafic des déchets

Depuis que la Chine et les pays asiatiques ont fermé leurs frontières aux déchets européens, des réseaux mafieux se sont mis en place pour importer de dangereux déchets vers la Roumanie ou la Bulgarie. Ainsi, des camions transportant des téléphones portables, des réfrigérateurs, téléviseurs, ordinateurs se rendent en Roumanie, transportant aussi des déchets plus dangereux, utilisés comme combustibles, provoquant des dommages environnementaux. Cette contrebande sévit et profite du confinement.

Un chômage à la hausse

Aujourd’hui, l’arrivée des Roumains de "l’étranger" augmente le chômage en Roumanie. Deux millions de Roumains avaient quitté leur pays pour travailler en Europe de l’ouest, ils sont revenus en Roumanie parce que leur contrat de travail venait d’expirer ou encore parce qu’ils ne trouvaient pas de travail.

Ainsi l’arrivée de ces expatriés va faire grimper le chiffre du chômage qui était déjà de deux millions, et augmenter la crise économique dans ce pays le plus pauvre d’Europe. C’est la raison pour laquelle d’autres Roumains et Roumaines quittent le pays en pleine épidémie.

Des saisonniers malgré tout

Bien que les frontières soient fermées, des pays de l’Ouest de l’Europe font appel à des saisonniers agricoles roumains, avec l’accord du gouvernement roumain. Aussi incroyable que cela puisse paraître, la libre circulation des personnes et des biens est "respectée", avec des contrats en bonne et due forme, ainsi que des transports dédiés, mais bien souvent les normes de distanciation sont aléatoires.

Mais il n’y a pas que les saisonniers. Les aides à domicile, auxiliaires de vie et aides-soignantes sont aussi réclamées par des pays comme l’Autriche. Ces femmes roumaines, bien que mises en isolement préventif en Autriche, quittent leur pays pour subvenir aux besoins de leurs familles, ce qui ajoute au drame de l’épidémie, celui de la séparation familiale.

Les sans-abris roumains et le Covid-19

Tout ceci sans oublier la question des SDF en Roumani, qui compte plus d’un millier de SDF. À Bucarest, la question des sans-abris est tragique, les rues sont transformées en désert urbain, et le Samu social français qui avait mis en place des maraudes depuis plus d’une dizaine d’années en créant l’ONG "Samu social Bucarest", ces dernières ne se font plus parce que cette ONG a suspendu ses activités, faute de moyens de protection, laissant les plus pauvres dans un dénouement catastrophique.

Dans les centres d’hébergement, les bénéficiaires ne sortent plus, mais on n’y entre plus, il existe encore des cantines et des foyers, dont un centre d’une fondation privée, le centre Parada qui n’a pas fermé ses portes, et où les mères avec de jeunes enfants viennent s’y ravitailler. Il faut dire que de nombreux SDF roumains vivent dans des cabanes de fortune, dont des mères avec enfant et des personnes âgées chassées par leur famille. Les SDF encore visibles dans les rues désertes sont ostracisés par la population qui les accusent d’être porteurs du virus.

Toutefois, le gouvernement a demandé aux municipalités de mettre en place des structures d’accueil pour les SDF, une tâche qui prendra du temps tant le pays est fortement touché par l’épidémie, et où les autorités locales doivent faire face aux défaillances dues à l’état de pauvreté extrême du pays. Malgré l’épidémie, on imagine que le déconfinement sera aussi redoutable.