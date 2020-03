Micro européen. Coronavirus : état d’urgence pour le Portugal

Le Portugal a enregistré cette semaine ces premiers décès. Au 18 mars, le nombre de cas confirmés de Covid-19 était de 642. Des agents contrôlent l'entrée de la ville d'Ovar, au centre du pays, déclarée ville en état de calamité publique. (EPA)

Mercredi soir, 18 mars 2020, l’état d’urgence a été décrété au Portugal pour faire face à la crise sanitaire liée au Covid-19, avec une nette restriction des libertés mais pas de confinement total, seulement une interdiction de déplacement, mais aussi la possibilité de réquisition des forces vives du pays, où cela sera utile.

La décision a été annoncée par le président portugais, Marcelo Rebelo de Sousa. Une décision inédite pour ce pays de 10 millions d’habitants depuis la "Révolution des Œillets" en 1974, qui mettait fin à une dictature d’un demi-siècle. Si pas de confinement au Portugal, pas non plus de couvre-feu a annoncé le Premier ministre, António Costa.

Quant à la presse portugaise, elle met en avant le fait que la décision du gouvernement est un acte de restriction des droits, et des libertés individuelles.

Au Portugal, la guerre aussi est déclarée

"Et c’est par un long combat, dans une période d’exception avec une décision d’exception, avec un combat long et intense…" Voici, en quelques mots, l’ensemble des propos du président portugais pour justifier l’état d’urgence et les pleins pouvoirs au gouvernement. Cet état d’urgence a été décrété pour 15 jours renouvelables.

Pour l’instant, on recensait mercredi dernier 18 mars, 642 cas déclarés de coronavirus et 2 décès. Les entreprises portugaises seront aidées par le gouvernement, mais aussi les particuliers, au niveau de leurs crédits engagés, des impôts et de leurs découverts bancaires.

Plages et parcs, jardins sont désormais interdits, quant aux écoles, collèges, lycées et universités, leurs portes seront fermées au moins jusqu’à Pâques, c’est-à-dire le 12 avril prochain. Les frontières aussi sont fermées et les transports aériens restreints aux vols dans l’Union européenne. Les transports publics sont désormais gratuits et désinfectés, ainsi que les gares, tous les jours.

Ovar, la ville la plus touchée

Bien connue des touristes, la ville d’Ovar, située au centre du pays, est la ville la plus touchée du Portugal, et la ville est confinée, en raison de l’importance du phénomène du virus dans cette ville avec 440 personnes sous surveillance, 30 cas confirmés pour 55.000 habitants. Mais ce qui pêche le plus au Portugal, c’est l’état de son système de santé qui fait craindre le pire aux Portugais.

La crise de 2008 a appauvri le pays

La crise de 2008 a appauvri le pays qui a subi des coupes énormes dans ses finances publiques, entre autres, le système de santé. Depuis moins de 10 ans, le pays a connu des drames sanitaires, soit parce que les personnes ne pouvaient, faute de moyens financiers ou structurels, se rendre à l’hôpital, soit par l’absence de couverture sociale.

Le Portugal a remboursé le FMI et l’Union européenne en avance, et les caisses sont vides. Quant à la Banque centrale, sont état n’est pas au mieux de sa forme. Aussi les médecins hospitaliers portugais poussent un cri d’alarme, car il n'est pas dit qu’ils seront en mesure de faire face à cette épidémie, un cri dont l’écho retentit dans tout le pays. L’hôpital portugais est en grand danger.

Le début de la reprise s’est arrêté

Notre invitée, la journaliste Ana Navarro-Pedro, précise que la reprise confiante du Portugal va s’écrouler comme un château de cartes, puisque le tourisme et les exportations représentent une moyenne de 60% du PIB.

Il faut s’attendre à une situation similaire à celle vécue lors de la crise de 2008, avec, comme charge supplémentaire, l’épidémie de Covid-19. Aujourd’hui, la reprise s’éloigne de plus en plus d’un pays qui croyait sortir du néant.