Mayotte : les autorités craignent une nouvelle vague avec l'ouverture des magasins

Alors que le déconfinement a débuté le 11 mai dans toute la France, un département reste bien confiné mardi 19 mai. Mayotte concentre plus de 1 000 cas de contamination au coronavirus, soit plus de la moitié de l'ensemble des personnes malades recensées dans tous les DOM-TOM. Mais même dans le département le plus pauvre de France, la vie reprend peu à peu son cours. Lundi, certains magasins ont pu rouvrir, générant des kilomètres de bouchons.

"L'impression qu'on est déconfiné"

"Je suis surprise en fait. Parce qu'en suivant l'actualité, normalement, il y a l'attestation et le masque qui sont obligatoires, mais il y a autant de monde qu'en temps normal. Finalement, on a l'impression qu'on est aussi déconfiné qu'à la Réunion", indique une habitante de la capitale, Mamoudzou. Dans ce département où le pic de l'épidémie n'est pas encore atteint, les autorités sanitaires craignent que cette cohue ne débouche sur une vague de contaminations.

