VIDEO. Covid-19 : pénurie de masques, retard de confinement… ces défaillances multiples qui ont touché les Ephad au printemps 2020

Entre février et juillet 2020, le Covid-19 a emporté plus de 15 000 résidents d’Ehpad. Soit plus d'un tiers des victimes de l'épidémie pendant cette période. Comment ces personnes âgées, vulnérables, ont-elles été prises en charge ? "Pièces à conviction" a enquêté sur les causes de défaillances multiples. En ce qui concerne les masques, par exemple : la plupart des maisons de retraite n'en ont été équipées que fin mars.