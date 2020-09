VIDEO. Comment utiliser les masques de manière plus écolo ?

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Quel type de masque choisir ?

"Si chaque personne au Royaume-Uni utilisait un masque jetable par jour durant l'année à venir, cela représenterait 125 000 tonnes de déchets", explique Teresa Domenech, chercheuse à l'University College de Londres. Dans une étude, les chercheurs ont comparé l'utilisation de masques jetables et l'utilisation de masques réutilisables : l'utilisation de ces derniers conduirait à une réduction de 95 % des déchets. Enfin, si vous optez pour un masque réutilisable, Teresa Domenech recommande de privilégier des fibres plus serrées, qui auront une plus grande capacité de filtration

Comment l'utiliser au quotidien ?

Pour Keiron Roberts, chercheur à l'Université de Portsmouth, l'idéal est d'avoir plusieurs masques réutilisables avec des petits sacs pour les protéger. Enfin, pour préserver l'environnement, ne pas hésiter à laver vos masques avec vos vêtements.

Et si on utilise un masque en plastique ?

"Si vous utilisez un masque jetable, assurez-vous de le jeter correctement", insiste Teresa Domenech. En effet, de nombreux masques sont retrouvés en mer et sur des plages. Étant des déchets médicaux, ils devraient être traités en conséquence avec un protocole particulier pour les désinfecter et les incinérer.