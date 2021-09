Restauration : les règles sanitaires évoluent

Dans la restauration, le port du masque n’est plus obligatoire pour les employés. Une libération pour certains qui peuvent de nouveau afficher leur sourire.

Les consignes sanitaires s’assouplissent en France. Lundi 6 septembre, pour la première fois depuis un an, Luna Sanchez, serveuse dans un bar à Rennes (Ille-et-Vilaine) ne porte plus de masque lors de son service. Tout le personnel de la restauration est soumis depuis le 30 août à l’obligation du pass sanitaire. Sauf contrordre du préfet, ils peuvent donc ne pas porter le masque et ce, en toute légalité.

La surprise chez les clients

Luna Sanchez confie que cette nouvelle a surpris certains clients. "Ils n’ont pas tous compris. Là, ils viennent, ils prennent l’habitude de nous revoir sans masque", confie-t-elle. Pour remédier à ce problème, sur la carte du restaurant figure un message qui prévient la clientèle de cette nouvelle mesure. Dans les cuisines, le port du masque devenait difficile avec la chaleur, les employés se réjouissent donc de cette nouvelle. Par contre, certains employés, encore dans le flou, préfèrent continuer à le porter pour le moment.