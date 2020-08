Rentrée scolaire : quelles mesures sanitaires ?

Pour septembre, le mot d’ordre c’est la simplification des règles. "Et ça commence par les règles de distanciation physique. Fini le mètre de distance minimal obligatoire entre les élèves en salle de classe. Désormais, il est recommandé d’organiser les espaces, je cite, ‘de manière à maintenir la plus grande distance possible entre les élèves. Idem dans la cour de récréation, la distanciation physique ne s’applique plus", explique Alexandre Perron sur le plateau du 12/13.

Masque obligatoire dans certains cas

"En revanche, les enfants de plus de onze ans auront l’obligation de porter un masque en extérieur comme en intérieur, que ce soit dans la salle de classe, la bibliothèque, ou encore dans la cantine. Pour les professeurs aussi, masque obligatoire si la distance d’un mètre ne peut pas être respectée, sauf pour les enseignants de maternelle qui eux en sont exemptés", ajoute Alexandre Perron.

Le JT

Les autres sujets du JT