Rentrée : l'élève qui ne porte pas le masque "aura un rappel au règlement" puis "un entretien avec la famille", selon le SNPDEN

Philippe Vincent, le secrétaire général du Syndicat national des personnels de direction de l'Education nationale (SNPDEN), revient pour franceinfo, sur les conditions dans lesquelles vont se dérouler la rentrée scolaire.

A la veille de la rentrée scolaire, le secrétaire général du Syndicat national des personnels de direction de l'Education nationale (SNPDEN), Philippe Vincent, rappelle lundi 31 août sur franceinfo qu'un élève de plus de 11 ans qui ne porterait pas son masque "prend des risques avec le règlement intérieur et d'éventuelles sanctions". "Il y aura un rappel au règlement dans un premier temps et éventuellement un entretien avec la famille", précise-t-il.

franceinfo : Êtes-vous plutôt optimiste ou pessimiste à la veille de la rentrée ?

Philippe Vincent : Je suis plutôt dans le camp des optimistes. Je sors d'une réunion d'une heure et demie avec mes 350 personnels. C'est plutôt l'envie de retrouver les élèves, d'exercer son métier et de revenir à une situation la plus normale possible qui semble prédominer, même si les sentiments sont partagés. [Pendant le confinement,] nous avons pallié au mieux et on peut être fiers de ce qu'on a fait en matière de distanciel ou d'enseignement sous des formes hybrides. Maintenant, je pense c'est à l'école que l'enseignement se déroule le mieux et tout le monde est à peu près d'accord là-dessus.

Qu'avez-vous conseillé aux personnels de direction pour cette rentrée ?

Se consacrer à l'essentiel, le simple, le sûr et l'utile. On est dans un contexte extrêmement complexe, on sait que les normes, les procédures, les protocoles dominent maintenant, ce sont des écrits, il faut les confronter à la réalité de la vie, des établissements et sans doute devoir les adapter à des situations locales parce qu'un collège des quartiers nord de Marseille n'est pas le lycée huppé de Bordeaux. On attend en particulier une fiche un peu précise sur la gestion des cas suspects ou des contacts. On en est à une version de travail. C'est en particulier l'élément qui nous manque. Je pense que pour le reste, le bon sens et le sens des responsabilités s'imposeront chez les personnels de direction qui sauront faire et éventuellement défaire s'il fallait défaire. Il n'y a aucun technocrate de la rue de Grenelle qui soit capable de décrire dans le détail ce que devra faire un établissement. Donc, forcément, il y aura une part d'adaptation en fonction du réel constaté.

Que se passera-t-il si un élève ne respecte pas le port du masque ?

C'est le règlement intérieur qui s'applique. L'élève, lorsqu'il rentre dans un établissement, et ses parents signent le règlement intérieur. Le port du masque est aujourd'hui une sous-composante du règlement intérieur. Si l'élève se met en situation de ne pas respecter, il prend des risques avec le règlement intérieur et d'éventuelles sanctions. Je pense qu'il y aura un rappel au règlement dans un premier temps et éventuellement un entretien avec la famille. Mais on a l'habitude de gérer les écarts de comportement des élèves. L'écart de comportement au niveau du masque sera géré comme le reste.