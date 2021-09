Rentrée scolaire : les familles s'organisent à la veille du jour J

À la veille de la rentrée scolaire, la famille Faure s'organise mercredi 1er septembre. Les quatre enfants préparent leur cartable, et leur masque. Tous se sont habitués aux protocoles sanitaires.

Dans la famille Faure, la rentrée est une question d'organisation. Avec quatre enfants de six à 16 ans, la logistique est importante à la veille du jeudi 2 septembre, notamment en période de mesures sanitaires. Mais les jeunes ne sont pas stressés pour autant. Seule l'ainée dispose de son pass sanitaire. "Je n'ai reçu aucune consigne du lycée", lance la jeune fille, qui ne s'inquiète pas plus que ça et se contentera de se munir d'un masque. Le cadet, nouveau collégien, dit s'être habitué au protocole sanitaire.

L'espoir d'une scolarité normale

Flavie, la mère de famille, espère que ses enfants pourront suivre leur scolarité normalement, sans cas de Covid-19 dans leur classe. "On attend de voir un petit peu ce qui va se passer, pour les petits. Il y a un protocole sanitaire à l'école, ils auront des masques, les classes ne sont pas mélangées. L'année dernière, on n'a pas eu de problème dans notre école, donc on y croit", explique-t-elle.