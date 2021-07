Pas-de-Calais : le port du masque est de nouveau obligatoire au Touquet

C’est un mauvais souvenir qui refait surface au Touquet. Le masque est de retour dans la commune du Pas-de-Calais. Une règle imposée par la mairie qui a mobilisé des équipes pour sensibiliser les plus distraits ou les plus réfractaires. "On les oblige sans les obliger, on leur demande gentiment de bien vouloir porter le masque et tout se passe bien" précise Patrick sénéchal ambassadeur covid du Touquet

Stopper la progression du variant Delta

Pour le maire de la commune, Daniel Fasquelle, l’objectif est clair : éviter un reconfinement et freiner la progression du nouveau variant Delta. "C’est une mesure pour tout l’été, avec le nouveau variant il y a une reprise du virus dans toute la France il ne faut pas lever le pied, on a déjà vécu un bel été avec le masque, l’un n’empêche pas l’autre", explique-t-il. Sur le front de mer, le port du masque n’est pas obligatoire. L'espace est suffisant pour profiter pleinement du bon air de la mer.