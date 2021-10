Masques : les entreprises françaises se sentent abandonnées et en appellent à l’État

C. de la Guérivière, J. Boulesteix, A. Lo Cascio, P. Gueny, N. Karczinski

Extrêmement sollicitées pendant la crise sanitaire, les entreprises françaises qui produisent des masques sanitaires sont désormais en difficulté. Dans l’une d’elles, en Alsace, sur 160 salariés, il n’en reste plus que 12. "On se sent abandonné", confie Benoît Basier, président de l’entreprise Barral.

Les masques chinois quatre fois moins chers

Même constat dans une entreprise de région parisienne. Le Masque Français a dû se séparer de la moitié des effectifs face à la chute brutale des commandes. "On s’est rendu compte qu’il y avait 97.2% des appels d’offres qui donnaient gagnant des volumes de masques produits en Chine", déplore Emmanuel Nizard, le fondateur. Les masques chinois coûtent quatre fois moins cher et les collectivités locales favorisent le prix. Agnès Pannier-Runacher, ministre de l’Industrie, a lancé un appel et demandé à ces dernières de faire un effort.