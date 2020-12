La grande majorité des Français fêteront Noël chez eux et à moins de six à table, selon notre sondage

Un Noël à la maison, à moins de six à table : c'est ce qui dessine pour la plupart des Français. C'est ce qui ressort du sondage Odoxa-Dentsu Consulting pour franceinfo et Le Figaro* publié mercredi 23 décembre.

Les deux tiers des personnes interrogées (65%) assurent qu'elles passeront Noël chez elles, alors que le réveillon du 24 décembre fait exception au couvre-feu décrété par le gouvernement. Un tiers des Français (34%) se déplacera donc, selon cette enquête, à proximité ou plus loin (autre région). 6% des Français iront dans une autre région.

Sept Français sur dix affirment qu'ils seront maximum six à table

Les rassemblements familiaux peuvent avoir lieu, mais le gouvernement recommande un nombre de six adultes par table. Selon ce sondage, les Français respecteront la consigne et prévoient même de rester en dessous. 71% affirment respecter la règle. Il y a aura en moyenne 5,5 personnes autour de la table.

A noter que 10% des Français avouent qu'ils se réuniront à plus de dix personnes. Et 2% ont prévu d'exploser la jauge avec des tablées de plus de 15 personnes.

Le repas du jour de Noël sera quant à lui maintenu par plus de huit Français sur dix. 82% déjeuneront et dîneront en famille. Sept sur dix (70%) se réuniront en plus petit comité que d'habitude. Si 69% des personnes interrogées assurent qu'elles suivront les consignes sanitaires du gouvernement, les deux tiers (63%) respecteront la distance d'un mètre entre chaque convive. Mais plus de la moitié (53%) mélangera les générations et les deux tiers (63%) reconnaissent qu'elles ne porteront pas le masque. 84% des Français disent qu'ils ne se feront pas tester avant d'entrer en contact avec leur famille et ne demanderont pas aux autres de le faire, malgré les recommandations du gouvernement.

Nouvel an : les personnes âgées plus raisonnables que les jeunes

Quant au réveillon de la Saint-Sylvestre, les trois quarts des Français (75%) ont renoncé à l'idée de recevoir du monde ou de sortir. C'est sept points de plus que lors de l'enquête du 11 décembre. A l'inverse, près d'un quart des Français (25%) comptent bien en profiter pour faire la fête. Cela représente environ 13 millions d'adultes.

Les plus rebelles sont les 18-24 ans. La moitié d'entre eux (50%) braveront le couvre-feu et feront la fête en groupe. Ils étaient 56% le 11 décembre. Cette tendance concerne 41% des 25-34 ans et 27% des 35-49 ans. Les plus raisonnables sont les plus âgés. Seuls 15% des 50-64 ans sortiront ou feront la fête en groupe (en baisse de 15 points par rapport au 11 décembre) ainsi que 10% des plus de 65 ans.

*Cette enquête Odoxa-Dentsu Consulting pour franceinfo et Le Figaro a été réalisée par internet les 22 et 23 décembre 2020, sur un échantillon de 1 004 Français représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.