La direction d'un magasin E.Leclerc présente ses excuses après avoir refusé l'entrée à un jeune homme autiste pour non-port du masque

La famille du jeune homme a porté plainte, estimant que la direction du magasin avait porté atteinte à la dignité du jeune homme.

"Ils nous ont mis plus bas que terre", accuse la mère du jeune homme. La direction du magasin E.Leclerc de Seclin (Nord) a présenté lundi 14 septembre ses excuses pour avoir refusé l'accès à un autiste de 19 ans qui ne portait pas de masque alors qu'il était détenteur, selon sa famille, d'une dérogation médicale. Accompagné de ses parents et de sa soeur, quant à eux masqués, le jeune homme s'est présenté samedi pour faire des courses dans ce magasin proche de Lille sans porter de masque.

"Conformément au protocole sanitaire en vigueur" face au Covid-19 "et dans le souci d'assurer la sécurité des clients et des membres du personnel, les agents de sécurité du magasin ont demandé à ce que le port du masque soit respecté dans l'enceinte du magasin", a indiqué la direction du magasin dans un communiqué. La mère du jeune autiste, qui a assuré que le refus d'entrer dans le magasin avait été signifié à son fils non seulement par les vigiles mais également, ensuite, par la direction, avait indiqué lundi matin avoir porté plainte auprès de la police samedi soir.

"Ils nous ont mis plus bas que terre"

La direction a présenté "ses sincères excuses à la famille et s'assurera désormais que l'ensemble des membres de son personnel ait parfaite connaissance de l'existence de ce type de dérogation", indique-t-elle. Un mea culpa qui n'a pas permis d'éteindre la colère de la famille du jeune homme. "De telles excuses", a réagi la mère lundi soir, "je n'en veux pas, surtout avec des mensonges ! Je veux aller jusqu'au bout. Ils nous ont mis plus bas que terre et ont atteint la dignité de mon fils. Je le fais aussi pour les autres autistes."

Afin de réduire les risques de contamination, le port du masque est obligatoire dans tous les lieux clos depuis le 20 juillet, sauf pour les personnes dont le handicap le rend difficilement supportable. Pour bénéficier de cette dispense, elles doivent être en possession d'un certificat médical justifiant leur handicap et l'impossibilité de porter un masque. Les personnes dispensées de porter un masque restent cependant tenues de prendre toutes les précautions sanitaires possibles.