"Il ne s'agit pas de fournitures scolaires" : le député Lionel Causse souhaite la gratuité des masques pour les élèves

Le député LREM des Landes souhaite que les masques soient fournis gratuitement à l'école pour les élèves "de 11 ans jusqu'à la fin des études".

"Là, il ne s'agit pas de fournitures scolaires. On est bien sur un masque qui est porté pour des raisons de santé publique", a déclaré lundi 24 août sur franceinfo Lionel Causse, député LREM des Landes, qui souhaite fournir des masques gratuits aux collégiens, lycéens et étudiants. Le ministre de l'Education nationale considère quant à lui que le masque "est une fourniture scolaire comme les autres", et doit donc être à la charge des familles. "Il ne faut pas que ce soit à charge des parents, répond Lionel Causse. C'est à nous de mettre en place une vraie politique de santé publique. Cette politique de santé publique, elle doit être accélérée, assurée et assumée par l'Etat."

Ce n'est pas le rôle de notre Education nationale d'accroître les inégalités.Lionel Causse, député LREM des Landesà franceinfo

"Je crois qu'il faut que tous les enfants soient équipés avec les mêmes masques autant que possible", a expliqué le député. "Je ne pense pas que ce soit bien d'avoir des enfants qui arrivent avec certains types de masques et d'autres avec d'autres masques, de pouvoir stigmatiser des enfants qui ne pourraient pas se payer des masques", a-t-il indiqué. "J'ai vu que des régions et des départements allaient fournir des masques. Pourquoi pas. Mais justement, on va créer des inégalités territoriales". La prise en charge doit concerner les élèves "de 11 ans jusqu'à la fin des études", parce que "c'est un budget important et c'est un budget que beaucoup d'étudiants ne pourront pas assumer."

Soutenir l'industrie du textile

La mesure devrait coûter 150 millions d'euros. "C'est une estimation qui va jusqu'à la distribution. Je pense qu'il faut qu'on l'intègre dans le cadre du plan de relance", a-t-il indiqué. "150 millions, je sais que c'est énorme. C'est beaucoup, mais sur 100 milliards, c'est tout à fait supportable." Le député y voit aussi "l'occasion" de soutenir l'industrie du textile et les entreprises "qui ont pris des responsabilités pendant le confinement" en fabriquant des masques. "On va continuer à débattre avec le gouvernement. Je vais incessamment sous peu demander un rendez-vous au ministre de l'Education nationale, sachant que j'ai déjà transmis ma note au président de la République, au Premier ministre."