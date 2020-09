Fin du port du masque : le gouvernement contre-attaque

Dans le Bas-Rhin et le Rhône, les arrêtés rendant obligatoire le port du masque partout et tout le temps ont certes été retoqués, mais l’Etat ne l’entend pas de cette oreille. L’Etat a fait appel. "Les deux camps ont défendu leur position", explique la journaliste Emmanuelle Lagarde. D’une part, ceux qui contestent le port du masque partout et tout le temps "considèrent que c’est une entrave aux libertés" et pensent que "l’utilité du port du masque en extérieur n’est pas vraiment prouvée".

Le gouvernement contre-attaque

En face, le ministère de la Santé estime que "l’épidémie augmente rapidement actuellement", particulièrement dans les villes densément peuplées et qu’il ne faut "plus faire dans la dentelle, rue par rue", Le gouvernement préfère par ailleurs favoriser "une règle simple" qui puisse être "comprise par tous". La décision du Conseil d’Etat est attendue dans la soirée.