Fin du masque pour certains écoliers : "On a peur que tout aille trop vite", s'alarme un syndicat d'enseignants

À compter du lundi 4 octobre, le port du masque ne sera plus obligatoire pour les élèves des écoles élémentaires situées dans 47 départements. "C'est enlever le seul geste barrière pour cette tranche d'âge", juge Johanna Cornou, secrétaire départemental Seine-Maritime SE-UNSA.

"On a peur que tout aille trop vite", a déclaré lundi 4 octobre sur franceinfo Johanna Cornou, directrice d’école primaire au Havre et secrétaire départemental Seine-Maritime SE-UNSA, alors que les écoliers du primaire vont retirer le masque dans une quarantaine de départements où le virus du Covid-19 circule peu.

>> Covid-19 : voici les 47 départements où le masque ne sera plus obligatoire dans les écoles primaires à partir de lundi

"Humainement, c'est sûr que c'est plutôt positif, évidemment parce que comme tout le monde on en a assez du masque. Sanitairement, en revanche, c'est l'inconnu, dit-elle. Enlever le masque pour les enfants, c'est aussi enlever le seul geste barrière pour cette tranche d'âge", ajoute-t-elle.

Johanna Cornou estime que le gouvernement va trop vite. "On se demandera s'il n'y avait pas d'autres mesures intermédiaires possibles à prendre, comme par exemple démasquer les tranches d'âge qui, elles, sont vaccinées et protégées pour voir un petit peu ce que ça donne ou bien attendre les résultats de l'expérimentation sur les dix départements où on va arrêter la fermeture de classe dès le premier cas", explique-t-elle.