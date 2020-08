Éducation : les familles devront payer les masques à la rentrée

Alors que la rentrée approche, la question du port du masque pour les enfants est au centre des débats. L’exécutif, qui réunissait un Conseil de défense mardi 25 août, a tranché : le masque sera obligatoire pour les enfants de plus de onze ans et les familles devront payer les masques. La décision a été très mal accueillie par les associations de parents d’élèves.

7 millions d’élèves concernés

Au total, sept millions d’élèves sont concernés. Des collectivités ont pris les devants en fournissant des masques gratuits. C’est notamment le cas de l’Ile-de-France, et la région fournira deux masques à chaque lycéen. Au total, 53 millions de masques doivent être distribués à 8,8 millions de personnes, les plus démunies, via la Poste. La journaliste Valérie Astruc, en direct depuis l’Élysée, détaille : "La France est le pays qui en fait le plus, affirme l’exécutif. Que les familles soient rassurées : si un élève oublie son masque, l’école lui en fournira."

