Écoles : fin du port du masque dans 47 départements

Dans l'école primaire de Saint-Dié-des-Vosges (Vosges), dans la matinée du lundi 4 octobre, les sourires sont sur tous les visages. C'est enfin la fin du masque sanitaire dans les établissements, après plus d'un an de port imposé. "Au moins, on respire, et on voit la tête des copains", confie une écolière.





Masque obligatoire pour les enseignants



Les professeurs, de leur côté, retrouvent une meilleure qualité d'enseignement. "Le fait de plus avoir de masque, ça permet aussi d'entendre mieux et de pouvoir mieux corriger pour les enfants qui n'ont pas une bonne prononciation", explique Edith Kobloth, professeure des écoles. Si le masque reste obligatoire pour les enseignants, les parents à la sortie des classes se réjouissent eux aussi de cette avancée.