Désintox. La gratuité des masques à l\'école est pratiquée dans d\'autres pays et même en France

Alors que les collégiens et lycéens sont contraints à une rentrée masquée, le gouvernement n'entend pas proposer de masques gratuits aux élèves, et se défend des critiques en affirmant qu'aucun pays ne le fait. C'est ce qu'objectait Jean-Michel Blanquer : « Aucun pays au monde ne fait la gratuité des masques à l’école. »

Sauf qu'il ne faut pas aller bien loin pour se rendre compte que c'est faux. Le ministre de l’Intérieur grec, Takis Theodorikakos, a ainsi annoncé le 21 août que l’État grec avait débloqué 5,2 millions d’euros pour permettre à l’ensemble des municipalités de fournir, gratuitement, des masques à tous les professeurs et élèves du pays.



Même chose en Italie où le gouvernement a annoncé qu’à partir de la rentrée, 11 millions de masques seraient distribués quotidiennement aux élèves et professeurs de l’enseignement secondaire. En Suisse, où le Conseil d’État a pris depuis le 7 août un arrêt qui rend obligatoire le port du masque au sein des établissements scolaires, La République de Genève annonce sur son site : « Afin de faciliter l’organisation de la rentrée à l’enseignement secondaire II, des masques chirurgicaux seront fournis aux étudiant-e-s ainsi qu’aux collaborateurs et collaboratrices des écoles publiques pour les deux premières semaines de cours. 350 000 masques ont d’ores et déjà été réservés à cet effet. »



En fait, même en France certains élèves se verront dotés de masques gratuits... à l'initiative des départements. Ce sera le cas par exemple dans les Hauts-de-Seine, le Val-de-Marne, les Alpes-Maritimes ou encore le Tarn.

