Covid-19 : les Français sont encore nombreux à garder le masque

Dans un supermarché d'Auxerre (Yonne), rare sont ceux qui ont renoncé au masque sanitaire, pour se protéger du Covid-19. Il est ici encore porté par de nombreux clients, et le personnel. À l'extérieur, certains le préfèrent également sur le nez plutôt que dans la poche. "Dans les endroits où il y a beaucoup de monde, je préfère garder le masque", confie une passante.



Emmanuel Macron prêt à rendre le masque de nouveau obligatoire

Depuis 15 jours, la courbe des contaminations est de nouveau ascendante, avec près de 40% de cas positifs en plus en l'espace d'une semaine. Si le nombre d'hospitalisations et de séjours en réanimation n'inquiètent pas, une pharmacienne préfère jouer la prudence. "Je conseille aux personnes fragiles de mettre un masque, et quand elles sont très fragiles, même un FFP2", recommande Magali Belaud. Emmanuel Macron s'est dit prêt à rendre le masque de nouveau obligatoire, si la situation sanitaire l'exigeait. Certains épidémiologistes estiment qu'il ne faut plus attendre.