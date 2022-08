Covid-19 : le protocole sanitaire au niveau le plus bas pour la rentrée scolaire, annoncent les syndicats

Le protocole sanitaire en vigueur lors de la rentrée scolaire, le 1er septembre, sera au "socle", le niveau le plus bas prévu par le ministère, confient plusieurs syndicats à franceinfo mardi 22 août. Le ministère de l'Education nationale ne confirme pas pour l'heure l'information. Quatre niveaux d'alerte ont été annoncés à la mi-juillet pour cette rentrée, selon la situation sanitaire.

Au premier niveau d'alerte, tous les cours, quel que soit le niveau, ont lieu en présentiel. Il n'y a pas de restrictions dans les activités physiques et sportives, pas non plus de limitation du brassage des élèves, notamment à la cantine. Les règles de contact-tracing, de port du masque et de distanciation sociale sont les mêmes que celles appliquées à la population générale. Le lavage des mains, l'aération fréquente des locaux et le nettoyage, la désinfection des matériels les plus touchés par les élèves et personnels ne sont pas obligatoires, mais fortement recommandés.

61,5 millions de masques envoyés

Par ailleurs, les personnels qui le souhaitent pourront bénéficier d'une première dotation de 50 masques chirurgicaux, donnés lors de la rentrée scolaire. 61,5 millions de masques ont déjà été envoyés dans les académies. Les personnels pourront aussi continuer de recevoir des autotests par les pharmacies, a minima jusqu'à la Toussaint, et au rythme de 10 autotests par mois.