Covid-19 : le Premier ministre en visite à Lille

Depuis la nuit du 2 au 3 août, il est interdit de se déplacer dans l'hyper-centre de Lille (Hauts-de-France) sans porter de masque. Les policiers municipaux veillent au respect de cette nouvelle règle et font, pour l'heure, surtout de la pédagogie avant de verbaliser à hauteur de 135 euros. Une passante explique : "Je ne savais même pas que c'était obligatoire dans les rues. Je vis pourtant dans le vieux Lille, mais voilà je ne savais pas". Le port du masque obligatoire, une contrainte à laquelle il faudra s'habituer.

Jean Castex en visite à Lille

Le Premier ministre s'est rendu à Lille ce matin. Dans ce territoire touché par un regain de l'épidémie de Covid-19, la décision se justifie pour éviter un reconfinement. "On constate une progression des données de l'épidémie qui doit nous conduire, plus que jamais, à être extrêmement mobilisés et attentifs. Nous devons ne pas baisser la garde, comme j'ai l'habitude de le dire le virus n'est pas en vacances, nous non plus" a déclaré le Premier ministre. La visite de Jean Castex s'est achevée à Roubaix, après la visite d'un atelier de fabrication de masques, un objet désormais incontournable.

Le JT

