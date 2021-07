Covid-19 : le port du masque redevient obligatoire dans certains lieux à Toulouse

C'est le retour d'un souvenir qu'on avait vite fait d'oublier. Le port du masque dans les rues de Toulouse (Garonne) redevient obligatoire après un bref répit. "Drôles de vacances, mais bon on s'y attendait un petit peu, on n'était pas à 100% rassurés (...) malgré les appréhensions, ça fait du bien pendant un temps, on va s'adapter à nouveau", explique une passante.

Flambée épidémique

Pour éviter une nouvelle vague à la rentrée, il faut contenir la flambée du variant Delta. Ces trois derniers jours à Toulouse, le taux d'incidence est passé à 164 pour 100 000, une progression de 71,5%. Les jeunes sont les plus touchés, avec une incidence qui monte à 405. Les autorités sanitaires tentent de reprendre le contrôle, pour éviter que le variant Delta ne se répande davantage. L'objectif : que la population se vaccine davantage. Le masque sera obligatoire dans tous les arrêts de transports en commun dans la Haute-Garonne.