Covid-19 : le masque à présent obligatoire pour les enfants à partir de 6 ans

De nouvelles habitudes à prendre pour les plus petits devront porter le masque dans les lieux publics à partir de 6 ans, contre 11 ans jusqu’à présent. Mais parmi les parents, notamment, on s’interroge : est-ce vraiment indispensable à l’extérieur ?

Une nouvelle règle qui s’applique dès le chemin de l’école : les enfants à partir de 6 ans doivent porter le masque dans les lieux publics depuis lundi 3 janvier. "Il en a marre, tous les jours il me le dit en rentrant de l’école. C’est dur pour des enfants de cet âge-là", témoigne une maman. "Ma fille a pris l’habitude", raconte un père de famille. Et pour lutter contre la propagation du virus, la règle s’applique aussi dans les lieux fermés qui accueillent du public comme les transports, ou encore les bibliothèques.

Obligatoire jusqu’au 23 janvier

Ce père, rencontré dans le métro par les équipes de France 3, préfère adapter la règle à la situation : "On met le masque dans des endroits confinés, dans la foule, mais quand dans la rue il y a de grands espaces, on préfère le retirer". Un avis que partage la pédiatre Brigitte Virey : "Quand ils sont dans les transports, dans des centres commerciaux, il y a plus de risques, donc ça semble logique. Mais dans la rue, on ne voit pas trop l’intérêt du masque". La mesure s’appliquera au moins jusqu’au 23 janvier.