Covid-19 : la ministre de la Santé demande aux Français de porter le masque dans les transports en commun

Mardi 28 juin 2022, la ministre de la Santé, Brigitte Bourguignon, a appelé les Français à la plus grande prudence dans les transports en commun alors que le nombre de nouveaux cas quotidiens de contamination au Covid-19 repart à la hausse.

Mardi 28 juin 2022, le masque n’est toujours pas obligatoire dans les transports en commun, mais il est désormais recommandé par le gouvernement. Une incitation qui ne convainc pas la plupart des usagers. "Je travaille dans une école et on ne porte pas le masque, donc voilà je ne pense pas que ce soit plus dangereux dans les transports que dans les écoles", explique une Parisienne à la sortie du tramway.

55 000 nouveaux cas quotidiens

Les contaminations au Covid-19 sont reparties à la hausse depuis trois semaines avec 55 000 nouveaux cas quotidiens. Alors, pour certains, porter le masque est un réflexe. "Pour moi, le Covid n’a pas complètement disparu. Je vois que ça repart, donc je pense que pour nous protéger, on est obligé de continuer le masque, même s’il fait chaud", explique une femme. Rendre le masque obligatoire dans les transports n’est pas d’actualité pour le gouvernement. La ministre de la Santé préfère parler d’incitation.