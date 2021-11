Covid-19 : certains départements réinstaurent le port du masque obligatoire en extérieur

Face au rebond de l'épidémie de Covid-19, certains départements réagissent et réinstaurent plusieurs règles. Ainsi, le masque redevient obligatoire en extérieur dans plusieurs communes.

Dans les rues de Blois (Loir-et-Cher), mardi 16 novembre, les masques ont fait leur grand retour sur les visages des passants un peu partout dans la ville. Ils sont désormais obligatoires dans le centre, sur les marchés ou près des écoles. Mais certains habitants semblent découvrir cette nouvelle règle.

Une décision qui divise

Le taux d'incidence vient de doubler en quelques jours dans le département du Loir-et-Cher, ce qui a poussé la préfecture à rendre obligatoire le port du masque en extérieur. Une décision qui fait débat. "À l'extérieur, on est quand même en plein air, confie un habitant. Encore, dans les endroits confinés, peut-être, mais à l'extérieur, je pense que c'est complètement inutile." De son côté, une autre passante affirme : "Même quand il y n'avait plus de port du masque, je le mettais quand même. Ça ne me dérange pas du tout." Dans l'Aisne, à Hirson, des affiches placardées dans les rues indiquent également l'obligation du port du masque en extérieur.