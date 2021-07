Côtes-d'Armor : le masque en extérieur obligatoire dans les communes touristiques

Dans les communes les plus fréquentées des Côtes-d'Armor, le masque en extérieur fait son retour à partir du dimanche 1er août. Certaines vacancières estiment cette décision un peu injuste pour ceux qui se sont fait vacciner. "On devrait pouvoir se promener sur une digue sans masque et profiter, se balader", affirme une jeune fille. "On est justement venu en Bretagne pour s'aérer par rapport à ça", ajoute une autre touriste.

Un impact sur l'économie touristique ?

En un mois, le taux d'incidence du département est passé de sept cas positifs à 77 pour 100 000 habitants, soit une multiplication par 10. Face à l'arrivée de nouveaux touristes, il devient obligatoire de 9 heures à 22 heures jusqu'au 31 août. "On est quand même inquiets, parce qu'on ne peut pas mesurer l'impact de ces nouvelles mesures sur l'économie touristique, et notamment dans les stations balnéaires", explique Pierre-Alexis Blévin, maire de Pléneuf-Val-André, l'une des communes concernées. Chaque été, la population ici passe de 4 000 à 33 000 habitants.