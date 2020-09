Coronavirus : quel est le nouveau protocole sanitaire pour les écoles ?

Le nouveau protocole sanitaire, qui entrera en vigueur le mardi 22 septembre, concerne les écoles maternelles et primaires. "À partir de demain, il faudra regarder trois cas de Covid confirmés dans une même classe pour qu'elle ferme. Autre changement : un enseignement qui a approché un élève malade ne sera plus considéré comme un cas contact. Parce qu'il porte un masque, il n'a donc plus besoin d'être isolé", explique Valérie Heurtel sur le plateau du 20 Heures.

89 établissements sont actuellement fermés

Pour les collèges et pour les lycées en revanche, il n'y a pas de règle nationale. "Cela restera donc du cas par cas. En ce moment, 2 000 classes sont suspendues et depuis la rentrée, 89 établissements scolaires sur 61 000 ont dû fermer à cause du Covid", rappelle la journaliste France Télévisions. En ce qui concerne les voisins européens, "le Royaume-Uni évite de fermer des classes. Là-bas, ni les élèves, ni les professeurs ne portent le masque", indique Valérie Heurtel. L'Italie a en revanche adopté des mesures plus strictes. Le masque y est obligatoire dès 6 ans, et il suffit d'un malade dans une classe pour que les cours s'arrêtent pendant 10 jours.

