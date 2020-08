Coronavirus : Olivier Véran fait le point sur l’évolution des mesures

Alors qu’un rebond de coronavirus apparaît comme de plus en plus probable, le ministre des Solidarités et de la Santé, Olivier Véran s’exprime sur le plateau du 20H, mercredi 12 août, notamment au sujet de la généralisation du masque à l’extérieur. "Nous faisons confiance aux élus locaux, aux préfets, pour pouvoir prendre les décisions qui s’imposent, partout où ça fait sens", a-t-il déclaré.

Le ministre a également répondu aux interrogations des citoyens. Ainsi, il admet que le nombre de cas est aussi plus élevé car on teste plus : "Nous faisons 10 000 tests de plus chaque semaine." Enfin, Olivier Véran a particulièrement mis en avant les actions du gouvernement à destination des plus précaires : "50 millions de masques lavables envoyés à huit millions de Français et nous faisons actuellement des livraisons de 50 millions de masques jetables supplémentaires."

