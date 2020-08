Coronavirus : le port du masque divise

À gauche, Marseille (Bouches-du-Rhône), à droite Amiens (Somme), deux villes et deux attitudes différentes face au port du masque. Sur le Vieux-Port de Marseille, l'appel de la fête est plus fort que la crainte du Covid-19. Des centaines de passants profitent de la fraicheur de la nuit, souvent sans masque et sans distanciation.

Une mesure plutôt bien respectée par les touristes

Et pourtant, sur le Vieux-Port, le port du masque est désormais obligatoire au moins jusqu'au 30 août. Les quelques policiers présents surveillent et verbaliseront les fautifs à partir de lundi. À Amiens, les forces de l'ordre privilégient le dialogue avec les passants. Les nouvelles mesures contraignantes ne sont pas toujours simples à comprendre. La mesure est plutôt bien respectée par les touristes.