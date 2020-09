Coronavirus : le Conseil d’État valide le port du masque généralisé

Depuis dimanche 6 septembre, selon la décision du Conseil d’Etat, le port du masque est obligatoire sur l’ensemble d’une commune, à condition que cette commune comporte des zones à risques de contamination au coronavirus. "Le masque est donc justifié à Lyon, Villeurbanne, Strasbourg et dans 12 autres villes du Bas-Rhin. Selon le Conseil d’État, ces périmètres sont étendus doivent être délimités et justifiés", précise lundi matin le journaliste de France Télévisions, Jean Chamoulaud, en direct depuis le Conseil d’État, à Paris.

Une mesure sous conditions

Il faut donc tenir compte de la densité de population. "Par exemple, dans le Bas-Rhin, cette obligation ne s’applique pas aux centres des villes moins peuplés de certaines communes, et dans le Rhône, cette contrainte ne s’applique pas non plus aux personnes ayant une activité physique à l’extérieur. Les préfets ont jusqu’à mardi pour modifier leurs arrêtés préfectoraux", conclut le journaliste.