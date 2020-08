Coronavirus : la question du masque dans les entreprises bientôt tranchée

Les protocoles sanitaires existants dans les entreprises ne sont peut-être plus suffisants. Alors que l’activité économique est réduite, un chiffre inquiète : près d’un quart des foyers de Covid-19 repérés en France entre le 9 mai et le 11 août proviennent des entreprises. Avec le retour de vacances de beaucoup de salariés et une épidémie qui repart, de nouvelles mesures de protection pourraient être annoncées.

Des masques et du plexiglas ?

Elisabeth Borne, la ministre du Travail, souhaite que le port du masque soit obligatoire dans les salles de réunion et quand les salariés se déplacent au sein de leur entreprise. Elle entend renforcer les mesures pour les travailleurs accueillis en hébergement collectif comme les saisonniers. Concernant les open space, la ministre attend l’avis du Haut Conseil de santé publique sur l’intérêt des vitres en plexiglas entre les bureaux et sur le port du masque. La distance d’un mètre entre deux postes de travail n’est pas remise en cause. Les entreprises ne s’y opposent pas, mais redoutent des règles inadaptées et des coûts supplémentaires.

