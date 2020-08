Coronavirus : la France produira 100 millions de masques sanitaires par semaine en décembre, assure le gouvernement

Actuellement, 50 millions de masques sont fabriqués chaque semaine, a précisé la ministre déléguée à l'Industrie Agnès Pannier-Runacher.

"Nous ne sommes plus dépendants de la Chine", assure Agnès Pannier-Runacher. La ministre déléguée à l'Industrie a affirmé mardi 25 août, que la France serait en mesure de produire 100 millions de masques par semaine en décembre.

"Nous produisons 50 millions de masques sanitaires par semaine", a indiqué la ministre, sur CNews, assurant que l'objectif d'une capacité de 60 millions en octobre sera tenu. Et "nous serons à 100 millions de masques sanitaires -FFP2 et chirurgicaux- en décembre", a-t-elle poursuivi.

Selon Agnès Pannier-Runacher, la France peut s'appuyer sur sa production nationale et sur la production européenne, et n'est donc plus "dépendante" de la Chine. "Si la Chine ferme, nous sommes capables de faire face", a-t-elle résumé. "Le point de difficulté aujourd'hui", ce sont "les gants", dont la fabrication dépend de l'approvisionnement en latex, a-t-elle mis en garde.

S’agissant des entreprises, où le masque sera obligatoire à partir du 1er septembre pour limiter la propagation du coronavirus, Agnès Pannier-Runacher a estimé que le surcoût des mesures sanitaires peut atteindre 10 % à 15 %, ce qui n’est "pas négligeable". Mais "ce n’est pas à l’État de se substituer aux chefs d’entreprise par rapport à ces coûts", a-t-elle ajouté.