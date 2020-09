Coronavirus : la distribution de masques aux élèves vire au fiasco en Grèce à cause de dimensions XXL

"Il s'agissait d'un malentendu", s'est défendu le gouvernement, affirmant que les mensurations communiquées au fabriquant concernaient les pièces devant être assemblées pour être cousues.

Les autorités grecques sont confrontées à un retentissant fiasco après que la distribution gratuite de centaines de milliers de masques dans toutes les écoles du pays à la rentrée des classes a échoué, lundi 14 septembre, en raison de mensurations erronées.

Lorsque les masques ont été livrés, les élèves ont inondé les réseaux sociaux de photos montrant des visages entièrement recouverts par les masques. Les utilisateurs de Twitter n'ont pas tardé à créer un groupe appelé "Masques parachutes".

Αμέσως σπεύσαμε να λοιδορίσουμε την κυβέρνηση για τις μάσκες. Δηλαδή δεν υπάρχουν ανοιχτόμυαλοι και ψύχραιμοι σε αυτον τον τόπο. Απλα είναι τα πράγματα, κανεις δυο τρυπούλες στην μασκα (αλεξίπτωτο) για να βλέπουν τα παιδιά και ολα λύνονται. #μασκες_αλεξιπτωτα pic.twitter.com/wCaGyqE4Ov — Nobody (@nobady24674889) September 15, 2020

Le gouvernement évoque "un malentendu"

La taille des masques était "trop grande dès le début", a expliqué l'entreprise qui a remporté l'appel d'offre pour la confection et la livraison de 500 000 masques. La commande portait sur des masques de 10 cm sur 18 cm pour les enfants âgés de moins de 10 ans, et des modèles de 12 cm sur 22 cm pour les élèves plus âgés et les enseignants.

Une internaute a publié une photo montrant l'un des masques en question, au milieu d'un masque pour enfants et d'un masque chirurgical.

Η μικρή μάσκα είναι η παιδική που υπάρχει στην αγορά

Η μεσαία μάσκα είναι αυτή που μοίρασαν στα παιδιά στα σχολεία ..που μάλλον νόμιζαν ότι θα την βάλουν άλογα και όχι παιδιά..

Και η άλλη είναι η χειρουργική... pic.twitter.com/Pz7sDv6qHk — soultana xakousti (@SXakousti) September 14, 2020

"Il s'agissait d'un malentendu", a affirmé, mardi, le vice-ministre de la Santé, affirmant que les mensurations communiquées au fabriquant concernaient les pièces devant être assemblées pour être cousues. "Ce sera corrigé", a-t-il assuré.

Le masque obligatoire à l'école

Le dirigeant de l'entreprise de confection a affirmé avoir respecté les termes du contrat à la lettre, soulignant que les caractéristiques des masques avaient été définies par les experts sanitaires du comité d'Etat grec chargé du coronavirus. La soeur du Premier ministre, députée du parti au pouvoir, a reconnu que les masques "Zorro" étaient "un échec catastrophique".

Des internautes ont tourné en dérision cette opération, suggérant d'utiliser ces masques comme hamacs ou comme déguisements.

-Ντύθηκες φάντασμα;



-Όχι ρε συ, φόρεσα την μάσκα που μας μοίρασαν στο σχολείο. pic.twitter.com/iPkgLF2dlg — Γκίζμο (@BKoufontinas) September 14, 2020

Les masques sont obligatoires à l'école, à bord des transports en commun et dans les bâtiments publics. Les autorités avaient prévu de distribuer gratuitement environ 5 millions de masques en tissu aux élèves et aux enseignants. Mardi, la protection civile a estimé que les masques devraient également être portés dans les quartiers de bureaux d'Athènes. Plus de 13 000 cas de contamination au coronavirus et 313 décès ont été enregistrés en Grèce depuis le début de l'épidémie.