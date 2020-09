Coronavirus : éclairage sur les nouvelles restrictions

De nouvelles mesures de restriction sanitaires ont été annoncées par le ministre de la Santé Olivier Véran mercredi 23 septembre. Quels sont les indicateurs pris en compte pour la classification des zones ? Tout d'abord, il y a le nombre de nouveaux cas ou le "taux d'incidence", reflet de l'importance de la circulation du virus, indique Anne-Claude Crémieux, de l'hôpital Saint-Louis à Paris. S'ajoute à cela le nombre de nouveaux cas parmi la population plus âgée, qui reflète cette fois "la circulation du virus dans la population fragile", susceptible de causer des formes sévères. Enfin, la surcharge du système hospitalier entre également en compte.

Pourquoi les bars et les restaurants ?

Une étude a montré que le fait de fréquenter des bars et des restaurants "multipliait par quatre le risque d'être infecté". Ce sont également des situations "durant lesquelles il est impossible de porter un masque", et où il est "difficile de tenir ses distances". Or, masques et distance sont des barrières très efficaces pour lutter contre le coronavirus.

