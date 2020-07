Bars, restaurants : les règles sanitaires respectées ?

Nice, l'été, et sa ribambelle de terrasses. Dans les bars et restaurants, il faut appliquer le protocole sanitaire à la lettre. Dans un restaurant, un plexiglas sépare même les tablées. "Plexi, masques, on essaye au maximum de garder les distances et gestes barrières, pour que ça rassure les clients et nous aussi", avance Frédéric Dibert, responsable du restaurant. Les clients sont rassurés et ne s'attablent pas partout. "On voit dans certains cafés, quand on passe, que les gens ne sont pas vraiment à un mètre", déplore une touriste.

Masque mal porté

Autre contrainte, le port du masque pour le personnel. "C'est très très dur, il fait 35°C, mais il faut les mettre", admet un serveur. Seulement il n'est pas toujours mis comme il faut, souvent sous le nez quand ce n'est pas sous le menton. Certains semblent même ignorer qu'il serait obligatoire même en extérieur. Il y a des lieux aussi où on fait ce que l'on veut. Un jeune homme déjeune à coté de deux couples venus chacun de leur côté. La promiscuité ne semble pas inquiéter la tablée. Un restaurant qui enfreint le protocole sanitaire peut écoper d'une amende de 750 euros.

