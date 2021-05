Ariège : la vie sans masque dans la commune de Tarascon

Au pied des Pyrénées à Tarascon-sur-Ariège (Ariège), depuis la mi-avril, les 6 000 habitants sont autorisés à tomber le masque. "On est des privilégiés", reconnaît un habitant, qui apprécie "de pouvoir commencer à retrouver un minimum de liberté et de pouvoir profiter de la vie avec prudence". "On parle mieux et ça nous fait du bien pour respirer", se ravit une enfant. À la terrasse d'une brasserie du village également, on respire, pour le plus grand bonheur de la gérante et des clients.



La fin du masque obligatoire depuis le 16 avril

Ici, le port du masque en extérieur n'est plus obligatoire depuis le 16 avril, une décision que le maire de la ville ne regrette pas, puisque le taux d'incidence continue de baisser. "Le taux d'incidence est relativement bon, il est très, très faible, on et à moins de 30 aujourd'hui ! Donc c'est quand même significatif. Evidemment il y a eu de la prudence, et notre force ça a été la vaccination", se félicite Alain Sutra. De nombreux seniors de la ville préfèrent toutefois encore porter masque, qui reste d'ailleurs toujours obligatoire en intérieur.