Masques obligatoires : des Parisiens pas toujours au courant

Il y a ceux qui ont choisi de ne plus le quitter pour éviter une amende, et ceux qui l'ont toujours à portée de main. Car, à Paris, d'une rue à l'autre, le port du masque est conseillé ou obligatoire. "La rue Rambuteau est une rue de Paris très commerçante. Il est interdit de se promener sans masque. Mais il suffit de faire quelques pas dans une autre rue pour se retrouver dans une zone où le masque n'est plus obligatoire", explique le journaliste Simon Ricottier.

Des grands axes pas concernés par l'interdiction

Dans une centaine de rues de la capitale, on ne peut plus se promener sans masque. Mais, pour l'instant, il n'y a aucun panneau pour indiquer la nouvelle interdiction. Pour ajouter à la confusion, quelques règles semblent surprenantes : les Champs Élysées, la rue de Rivoli ou le parvis du forum des Halles, pourtant très fréquentés, ne sont pas concernés.













