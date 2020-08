Port du masque obligatoire : une mesure qui fait débat

Dans les rues de Marseille (Bouches-du-Rhône), les avis sont divisés. Le port du masque est récemment devenu obligatoire dans plusieurs zones de la ville mais certains peinent encore à appliquer cette mesure. Face à cela, la police patrouille et se retrouve désormais dans le droit de sanctionner les personnes qui ne circulent pas masquées. Les amendes varient entre 35 et 135 euros en fonction des villes.

Un timing qui interroge

Parmi la population, les discussions restent animées au sujet du port du masque obligatoire. Une question persiste : pourquoi instaurer cette mesure maintenant et non pas plus tôt, au moment où le coronavirus frappait davantage de personnes en France ? Beaucoup de travailleurs assurent que ce masque les gêne dans leur quotidien. D’autres prennent leur mal en patience, estimant que c’est une période compliquée à vivre mais qui pourrait éviter de voir arriver des mesures encore plus drastiques en cas de rebond de l’épidémie.

Le JT

Les autres sujets du JT