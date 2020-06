Masques jetés : la vidéosurveillance traque les pollueurs

Lorsqu'il patrouille, un policier municipal de Montluel (Ain) porte une attention particulière au trottoir et à la chaussée. Quelques minutes plus tard, entre deux voitures, première prise du matin. Il s'agit d'un masque chirurgical. "Je prends une photographie du masque au sol, je vais prendre plusieurs vues pour le situer. Ensuite, à l'aide des caméras, on va essayer d'identifier l'auteur", explique le policier.

Le gouvernement veut durcir les sanctions

La vidéosurveillance en appui pour constater l'infraction et verbaliser la personne si elle est identifiée. Le maire de Montluel a pris un arrêté il y a une semaine. C'est l0une des caméras du centre-ville qui a permis de sanctionner le conducteur d'une camionnette. "On voit la personne en train de jeter un masque par la fenêtre de son véhicule", précise le policier municipal. L'amende a couté 68 € et pourrait monter à 135 €. Le gouvernement veut durcir les sanctions. Le maire veut aller encore plus loin en cas de récidive.

