Variant britannique du Covid-19 : au moins huit cas positifs à Marseille

Dimanche 10 janvier, ce sont huit malades qui ont été testés positifs au variant anglais du Covid-19 à Marseille (Bouches-du-Rhône). Le maire, Benoît Payan, redoute une circulation accrue de cette nouvelle souche dans sa commune. "Il nous faut réagir immédiatement, nous souhaitons sortir du schéma classique de la crise et tracer, tester, et isoler en urgence tous les porteurs potentiels de la souche britannique", a-t-il annoncé.

Une quarantaine de cas contact

Le patient zéro est une Française expatriée en Grande-Bretagne venue passer les fêtes de fin d’année dans la cité phocéenne avec sa famille. Une quarantaine de cas contact ont été identifiés. Il faut faire vite, selon les épidémiologistes. "Il se transmet plus vite, donc le risque de façon arithmétique, c’est d’avoir une augmentation des hospitalisations dans les semaines qui viennent, et c’est pour ça qu’il faut faire en sorte qu’on se contamine moins et éviter des situations de rassemblement avec un risque de contamination", explique le docteur Benjamin Davido. Dans le département, le taux d’incidence est déjà élevé, avec 225 cas par 100 000 habitants.

