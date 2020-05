Marne : une messe en drive sur un parking après deux mois de confinement

C'est une première en France. Une messe en drive a été donnée dimanche 17 mai sur un parking de Châlons-en-Champagne, dans la Marne. C'est un concert de klaxons de voitures pare-choc contre pare-choc qui a accompagné le début de l'office. Les fidèles, confinés dans les véhicules, ont pu suivre le prêche en direct sur les auto-radio. "En France, on a rarement vu ça. mais je sais que ça se fait dans d'autres pays", confie l'un d'entre eux, ravi de l'initiative.

Une première après des fêtes de Pâques confinées

Seul moment autorisé entre les prêtres et les fidèles, le moment de l'eucharistie, et le masque est demandé à chacun afin de pouvoir communier. "C'était quelque chose qui nous manquait, donc on a sauté sur l'occasion d'avoir accès à la communion", explique une fidèle. Pour ces croyants, c'est un moment de communion bien venu, après des mois de confinement et des fêtes de Pâques passées loin de leurs proches. "Nous l'avons vécu sans célébrations en public. Une vraie privation", rappelle Mgr Touvet, évêque du diocèse de Châlons.