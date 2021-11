Malgré la crise sanitaire, le taux de pauvreté monétaire en France serait resté stable en 2020, selon une estimation provisoire de l'Insee

Les effets de la crise sanitaire sur le taux de pauvreté seront-ils visibles cette année ? Quoi qu'il en soit, il est resté stable, tout comme les inégalités de niveau de vie en 2020, année de l'irruption de la crise du Covid-19, selon une première estimation publiée mercredi 3 novembre par l'Insee. Cette dernière met en avant les effets des mesures gouvernementales de soutien à l'économie et aux ménages modestes.

L'an dernier, le taux de pauvreté monétaire "stagnerait" à 14,6 % de la population, soit le même taux qu'en 2019, avance l'institut public d'études statistiques. Quant aux inégalités de revenu – mesurées par le ratio entre la masse des niveaux de vie détenue par les 20% les plus aisés et celle détenue par les 20% les plus modestes –, elles "resteraient inchangées" également.

"Certaines situations de pauvreté se sont aggravées à la faveur de la crise"

La stabilité du taux de pauvreté s'explique en partie par la politique gouvernementale du "quoi qu'il en coûte", estime l'institut. Sans la prise en charge du chômage partiel et les aides exceptionnelles versées aux plus modestes, le taux aurait sans doute augmenté de 0,6 point. Voire plus, puisque cette estimation ne tient pas compte des éventuelles défaillances d'entreprises qu'aurait entraînées une absence de soutien gouvernemental.

"La pauvreté s'est sans doute intensifiée mais n'a pas explosé", résume le directeur général de l'Insee, Jean-Luc Tavernier. Autrement dit, le nombre de pauvres n'a globalement pas augmenté, mais cela n'empêche pas que "certaines situations de pauvreté se sont aggravées à la faveur de la crise", selon ce responsable, pour qui "un seul indicateur ne peut pas rendre compte d'une réalité sociale ou économique comme la pauvreté", laquelle "n'est pas que monétaire".