Ma vie de confinée : ma partie de Monopoly virtuelle avec mes voisins

Quel bel anniversaire pour Monopoly, quand même, un jeu de société qui fête ses 85 printemps au moment où on doit tous rester chez nous, on n'a pas vu mieux. Nous, on a fêté ça jeudi 19 mars. Il était 21h30 à peu près. Je dis à peu près parce que je suis arrivée en retard, on était quatre et on a tous ramené un truc à grignoter sauf la nana du bâtiment A2.

Bon, évidemment, tout ça, c'était dans ma tête, hein, puisqu'on était tous confinés. C’était chez Clément, le gardien. Lui, c’est le joueur gentil, d’ailleurs je lui ai demandé une petite faveur au moment de choisir les pions. Il m'a laissé prendre le pion chien.

Celle qui chante du Zazie toute la partie

À coté de moi, virtuellement, sur le fauteuil, c’est l’écrivain du batiment B1. Je lui ai demandé de se mettre là pour le voir de profil. En fait, il habite en face de chez moi, et il est toujours à son bureau à côté de la fenêtre. Du coup son profil m’est familier, c’est comme un copain, et je voulais pas le voir de face. Je voulais pas changer ça. Pour notre partie, il gérait la banque. Lui c’est le joueur qui calcule tout, lui, il veut absolument les gares. Lui, il veut la Compagnie des eaux.

Celle qui vient de me proposer un petit verre virtuel, là, c’est la dame du bâtiment A2 qui n'a rien ramené à grignoter, elle a toujours une doudoune bleue. Elle, c’est ce genre de joueuse qui chante Zazie toute la partie. Elle est distraite, prison ou pas prison, elle s’en fout, elle voit pas les tricheurs, gagner ou perdre, peu importe. Elle veut juste passer un bon moment et avoir la rue de la Paix. "Pour mettre un hôtel, rue de la Paix", la chanson de Zazie.

Ah ! et puis le mec qui fait des doubles six sans arrêt. C’est mon voisin de droite, le mitoyen. Celui qui écoute la télé très fort. Celui qui achète toutes les rues, même le boulevard de Belleville et qui te dit, quand tu tombes dessus : "Tu vois, il ne faut jamais négliger les cartes orange." C’est lui qui gagné et c’est lui aussi qui a dit : "Allez sans rancune, on remet ça la semaine prochaine." Ce sera peut-être un Uno. Virtuel. On a le temps de se décider. Je vous raconterai.