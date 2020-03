Lyon : des films projetés sur des immeubles pendant le confinement

Dans la cour d'un immeuble du quartier de la Croix-Rousse, à Lyon (Rhône), c'est déjà devenu une tradition. Chaque soir, pour tuer l'ennui du confinement, Ludovic projette des courts-métrages grâce à son vidéoprojecteur, pour le plus grand plaisir de ses voisins. Le rituel commence vers 20 heures, d'abord par une salve d'applaudissements pour remercier les membres du corps médical qui se battent contre le Covid-19. Et puis le Lyonnais, menuisier de profession, lance un ou deux films.

"Ça crée un rendez-vous important"

"On est sur une cour qui donne sur quatre ou cinq immeubles, et tous les soirs, je fais une petite projection pour les voisins. On se fait un petit film chaque soir histoire de garder un peu de collectif", explique Ludovic. Un de ses voisins le confirme. "Ça crée un rendez-vous important. Ma fille attend ça tous les soirs", confie-t-il. Puis le film se termine comme il a commencé, sous les applaudissements.

