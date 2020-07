Lutte contre le coronavirus : les innovations affluent

Arches désinfectantes, bulles pour éviter la contamination, tissus autonettoyants… l’épidémie de Covid-19 inspire bien des innovations. A Paris, les restaurateurs sont prêts à investir pour rassurer leurs clients, par exemple dans des toilettes revêtues d’une matière moins propice au développement du virus. Comme l’explique l’un d’eux, Adrien Pignol : "La reprise est dure, peut-être que cela peut permettre aux personnes de se dire que même les toilettes sont propres !".

Des poignées autonettoyantes

Dans l’Oise, une usine propose des poignées de porte autonettoyantes. Un système couteux – environ 600 euros pour une poignée brevetée -, le prix de la garantie anti-virus selon son créateur, Philippe Chaussard : "J’ai tout fait pour utiliser un liquide qui respecte la norme qui tue les virus et les bactéries et me permet de commercialiser en attestant que le produit neutralise bien ces virus". Son innovation est certifiée par un laboratoire.

