Loire : des séances de sport entre voisins dans la rue

C'est un des défis du confinement : comment ne pas s'empâter. Bien se nourrir, bien sûr, mais aussi faire du sport. Pour aider ses voisins à avoir une activité sportive régulière, une jeune éducatrice de la Loire a décidé de leur proposer tous les deux jours des séances gratuites dans la rue, devant chez elle. "J'ai mis en place des exercices assez simples, que tout le monde peut réaliser", explique Marion Patissier.

"On se connaît mieux entre voisins"

Ces 20 minutes de sport redonnent joie et vie au quartier, comme un nouveau rituel qui aide à tenir la longueur du confinement, qui en est à son 33e jour samedi 18 avril. "On se retrouve entre nous, on peut bavarder un petit peu", explique une habituée. "On se connaît mieux entre voisins, on a prévu après de faire un bon repas ensemble", complète une autre. Mais pour cela, il faudra patienter encore un peu.

